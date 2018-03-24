В Генштабе России назвали возможные особенности войн будущего

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Основными особенностями конфликтов будущего будет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств, считает начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"Безусловно, каждый военный конфликт имеет свои отличительные черты. Основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических. Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос", - сказал он, выступая в субботу на военно-практической конференции в военной академии Генштаба.

По его словам, также "особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации".

"Это только контуры наиболее вероятной войны будущего, - подчеркнул Герасимов. - Вместе с тем спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк и Вооруженные силы должны быть готовы к любому из них".

Он отметил, что с учетом этих тенденций в изменении характера вооруженной борьбы осуществляется строительство и подготовка Вооруженных сил России.

По словам Герасимова, их совершенствование осуществляется путем сбалансированного развития видов и родов войск Вооруженных сил, повышения уровня оснащенности современным вооружением и военной техникой.