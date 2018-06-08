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Хабаровские власти поищут для пожаловавшегося Путину москвича новый "дальневосточный гектар"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края не исключают возможность замены участка для жителя Москвы, который получил "дальневосточный гектар" в 312 км от Хабаровска и пожаловался на это во время "прямой линии" с Владимиром Путиным, сообщил агентству "Интерфакс" первый зампредседателя правительства региона по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

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Москвич обратил внимание президента на то, что был вынужден взять свой гектар так далеко от краевой столицы, так как "все хорошие участки разобрали чиновники".

По словам Чайки, с этим конкретным случаем будут разбираться подробно. Если произошел какой-то сбой, не исключается вариант замены участка. "В закон уже предполагается внести поправки, согласно которому один раз участок можно будет сменить. С эти случаем будем детально разбираться. Но надо понимать, что человек самостоятельно выбрал свой гектар. И сразу видел, где он расположен", - сказал Чайка.

По его словам, в настоящее время есть много вариантов земельных участков, доступных по программе "дальневосточный гектар", которые находятся близко к Хабаровску.

"Я сам сегодня в электронной системе проверял. Обрисовал себе участок земли в 27 км от Хабаровска и система спокойно его пропустила и одобрила. Значит, он доступен для выбора", - отметил Чайка.

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Теги: Дальний Восток, Владимир Путин
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