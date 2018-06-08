Хабаровские власти поищут для пожаловавшегося Путину москвича новый "дальневосточный гектар"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края не исключают возможность замены участка для жителя Москвы, который получил "дальневосточный гектар" в 312 км от Хабаровска и пожаловался на это во время "прямой линии" с Владимиром Путиным, сообщил агентству "Интерфакс" первый зампредседателя правительства региона по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

Москвич обратил внимание президента на то, что был вынужден взять свой гектар так далеко от краевой столицы, так как "все хорошие участки разобрали чиновники".

По словам Чайки, с этим конкретным случаем будут разбираться подробно. Если произошел какой-то сбой, не исключается вариант замены участка. "В закон уже предполагается внести поправки, согласно которому один раз участок можно будет сменить. С эти случаем будем детально разбираться. Но надо понимать, что человек самостоятельно выбрал свой гектар. И сразу видел, где он расположен", - сказал Чайка.

По его словам, в настоящее время есть много вариантов земельных участков, доступных по программе "дальневосточный гектар", которые находятся близко к Хабаровску.

"Я сам сегодня в электронной системе проверял. Обрисовал себе участок земли в 27 км от Хабаровска и система спокойно его пропустила и одобрила. Значит, он доступен для выбора", - отметил Чайка.