"Прямая линия" с Путиным. Коротко

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В четверг прошла очередная, уже 16-я по счету "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Впервые за десять лет ежегодное мероприятие проходило без зрителей в студии, зато была устроена видеосвязь с членами правительства и главами регионов, которые также отвечали на вопросы - президента и граждан. Трансляция длилась 4 часа 25 минут.

Основное из "Прямой линии"

- Нынешний состав российского правительства - оптимальный. "Если бы мы зачистили правительство и привели полностью новых людей, мы потеряли бы минимум два года".

- Рост цен на бензин вызван "налоговым маневром", стимулирующим экспорт нефти, но происходящее - недопустимо и неправильно. "Надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов". Правительство уже приняло ряд решений, которые призваны разрешить эту ситуацию, а к осени будут приняты дополнительные меры.

- Плоская шкала НДФЛ сохранится, налога с продаж не будет.

- Нынешнее руководство Украины не в состоянии решить проблему Донбасса. "То, что происходит в целом вокруг этих территорий, это, конечно, печально". Москва продолжит помогать ДНР и ЛНР.

- Россия должна вернуть себе лидерство по числу космических запусков. "Космические технологии чрезвычайно важны для любой страны, а уж тем более для нашей". "Новая программа "Сфера" предполагает запуск в ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников", что может привести "к абсолютной революции в сфере связи".

- Кабинет министров представит свои предложения по пенсионной реформе "в самое ближайшее время". "Вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно". Одна из ключевых задач правительства - это повышение доходов пенсионеров, которое "должно быть значительным".

- В ходе обращения с Посланием Федеральному Собранию Путин рассказал далеко не обо всех новейших вооружениях. "Это еще не все, что мы планируем изготовить и поставить на вооружение". Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" поступит на вооружение в 2020 году, гиперзвуковая система "Авангард" будет поставлена в войска 2019 году.

- Пункты базирования в Тартусе и Хмеймиме останутся в Сирии, пока это выгодно РФ. "При необходимости достаточно быстро, без всяких материальных потерь, можем вывести всех наших военнослужащих. Но пока они там нужны".

Кроме того:

- Youtube и Instagram не грозит блокировка в России. "Мы не собираемся ничего закрывать". В ситуации с мессенджером Telegram вопросы безопасности являются первостепенным, но Путин будет побуждать спецслужбы к использованию современных технологий без ограничения пространства свободы пользователей. "...легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения".

- Новые договоры долевого строительства не будут заключаться с 1 июля 2019 года. "Мы должны, в конце концов, выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан".

- Бесконечные обвинения в адрес РФ - "это такой способ сдерживания России, так же как и пресловутые санкции". "Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится им конкурентом". "Давление на Россию закончится тогда, когда ее западные партнеры убедятся в непродуктивности своих действий в адрес Москвы".

- Программу субсидирования авиарейсов на Дальний Восток надо расширить. "Первое, что нужно сделать, это расширить географию применения таких субсидий - а она постепенно расширяется - и расширить время применения и возрастные группы".

- Мутко справится с новыми обязанностями на посту вице-премьера. "Несмотря на то, что его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера было немало сделано в этой сфере".

- Преемника Путина выберет народ. "Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратели Российской Федерации".

А также...

- Главная жертва, которую приносит человек, став президентом - личная жизнь. "Но есть и очень мощный компенсатор - все это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом".

- Главный совет, который бы Путин передал внукам от своего отца - "не врать".