Вильфанд на следующей неделе покинет пост директора Гидрометцентра

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд с 14 июня покидает свой пост и переходит на должность научного руководителя организации.

"13 июня будет последним днем моей работы в должности директора Гидрометцентра, 14 числа его возглавит Дмитрий Борисович Киктёв. А я перехожу на очень почетную должность научного руководителя Гидрометцентра", - сообщил Вильфанд "Интерфаксу".

По словам Вильфанда, его уход с должности связан с достижением им 13 июня 70 лет - предельного, "даже запредельного", как выразился глава Гидрометцентра, возраста пребывания на посту руководителя научно-исследовательского института.

Вильфанд отметил, что Дмитрий Киктёв в течение 16 лет был его заместителем по научной работе, и является "суперспециалистом". "Поэтому с его приходом, думаю, Гидрометцентр не просто продолжит работать, но будет придано ускорение в его работе", - сказал Вильфанд.