Что произошло за день: пятница, 8 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп перед саммитом "Большой семерки" заявил, что Россию нужно вернуть за стол переговоров и возродить G8. Его инициатива получила одобрение в Италии, но Канада настаивает, что не хочет такого развития событий.

- Тем временем Эммануэль Макрон предупредил, что не будет подписывать итоговое заявление саммита G7, если Трамп не пойдет на уступки в вопросах пошлин на импорт европейских металлов, а сам американский лидер решил уехать с форума до его завершения. Нехваткой времени объяснили и его отказ от отдельной встречи с Терезой Мэй.

- Как узнал РБК, правительство РФ 14 июня утвердит концепцию пенсионной реформы, которая увеличит пенсионный возраст мужчин до 65 лет, женщин - до 63.

- Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, где выразил надежду на то, что к концу года российско-китайский товарооборот достигнет 100 млрд долларов, и получил от Си Цзиньпина Орден Дружбы.

- В возрасте 55 лет скончался заслуженный артист РФ, актер театра и кино Игорь Лях, сыгравший роль Лёньки в фильме "Любовь и голуби".

- Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил, что 14 июня покинет свой пост и займет должность научного руководителя организации.

- Мужчина ударил ножом 11-летнюю девочку в подъезде дома по 4-му Очаковскому переулку на западе Москвы и сбежал, возбуждено уголовное дело, ребенок в больнице.

- Апелляционный суд Швеции окончательно отклонил претензии испанских акционеров НК "ЮКОС" к Российской Федерации и обязал их возместить $3,3 млн судебных издержек.

- Топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова арестовали на два месяца, его обвиняют в хищении 200 млн руб.

- Сбербанк РФ объявил, что с 9 июня снижает базовые ставки по ипотечным кредитам. Диапазон снижения базовых ставок составит 0,3-0,5 п.п. в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки опустятся до 7,1-9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.