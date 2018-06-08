Роскомнадзор разблокировал 8 млн IP-адресов, которые ранее использовал Telegram

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разблокировал часть подсетей компании Amazon и одну подсеть провайдера хостинга Online Sas, включающие 8 млн IP-адресов, который раньше использовал Telegram.

"Разблокированы часть подсетей Amazon и одна подсеть провайдера хостинга Online SAS. Общее количество IP-адресов, входящих в данные подсети, около 8 млн", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Эти подсети больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России", - пояснили в Роскомнадзоре.

В конце мая глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что в настоящее время блокируется 11 млн IP-адресов, которые использует Telegram для обхода блокировки. В апреле блокировалось около 20 млн IP-адресов.

13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за отказ в предоставлении ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. Однако Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России.