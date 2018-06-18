Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Юристы Telegram обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением российских судов о блокировке мессенджера.

"Сегодня представитель компании в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов направил в суд соответствующую жалобу", - сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной группы "Агора", чьи юристы представляют интересы мессенджера.

"В результате ограничения доступа к Telegram возможность свободно распространять и получать информацию может потерять не только заявитель, но также до 15 миллионов пользователей могут лишиться доступа к безопасному сервису интернет-коммуникаций, а также огромному архиву уникальной информации, которая не может быть получена из других источников", - отметил Павел Чиков.

Он также сообщил, что в ближайшее время в президиум Мосгорсуда, а при необходимости и в Верховный суд России будет подана кассационная жалоба. "Мы будем уведомлять Секретариат Европейского суда о существенных изменениях по делу, в том числе о рассмотрении кассационных жалоб", - написал руководитель "Агоры".

По словам юриста, в жалобе представители мессенджера отмечают, что "помимо обмена сообщениями Telegram предоставляет возможность ведения публичных Telegram-каналов, являющихся в условиях сильной государственной цензуры традиционных средств массовой информации одним из немногих независимых и свободных источников распространения информации и обмена мнениями по общественно-политическим вопросам".

Такой способ, отмечают юристы, позволяет автору или группе авторов не только делиться информацией с неограниченным кругом лиц с минимальной дистанцией между читателем и контентом, но и сохранять при этом анонимность.

"Кроме того, действия российских властей, направленные на ограничение доступа к Telegram уже привели к сопутствующей блокировке сотен посторонних интернет-ресурсов, а также перебоям в работе интернет-сервисов, к которым даже российскими властями не предъявлялось никаких претензий. Российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права заявителя на распространение информации", - подчеркивает руководитель "Агоры".

Блокировка Telegram

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за того, что мессенджер отказался исполнять приказ ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей, "которые могут быть использованы для совершения противоправной деятельности". Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что этот приказ технически невозможно исполнить.

Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России.