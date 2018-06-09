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Ограниченно годным призывникам разрешат повторно пройти медкомиссию

Есть обновление от 07:40

Желающие получат шанс пройти срочную службу, несмотря на первоначальное заключение врачей

Ограниченно годным призывникам разрешат повторно пройти медкомиссию
Медицинский осмотр призывников
Фото: ТАСС, Дмитрий Феоктистов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минобороны изменит правила призыва на срочную службу, чтобы призывники, признанные ограниченно годными, смогли повторно пройти медицинскую комиссию, сообщили в субботу "Известия".

Министерство сформирует и одобрит поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе" и одобрит к июлю. Это необходимо для молодых людей, которые хотели бы связать свое будущее со службой в вооруженных силах.

С этого года призывников делят на две категории: пребывающие в запасе без воинских званий (выпускники средних школ) и обладатели воинских званий, не числящиеся в запасе (ограниченно годные к военной службе). Вторым разрешат пройти медкомиссию, чтобы пройти службу с незначительными ограничениями.

По словам главы рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Сергея Кривенко, каждый год около 30% призывников освобождаются от службы по состоянию здоровья.

Желающие смогут написать заявление в военкомат и пройти осмотр у врачей муниципальных поликлиник.

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Теги: Минобороны
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