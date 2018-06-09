Причиной отравления детей в лагере на Урале могли быть котлеты "Здоровье"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следователи выяснили, какая еда могла стать причиной госпитализации 64 детей с признаками кишечной инфекции из детского лагеря в Свердловской области.

"Дети и вожатые употребляли: в обед - картофельный суп, говяжью котлету "Здоровье", тушеную капусту, компот и хлеб; в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой", - сообщила в субботу пресс-служба управления СКР по региону.

По данным ведомства, после этого у 64 детей в возрасте от 7 до 12 лет и у 18-летних вожатых ухудшилось самочувствие.

Смена, в которой находились пострадавшие дети, началась со 2 июня. Следователь опрашивает представителей администрации лагеря.

Как сообщалось со ссылкой на прокуратуру, инфекцию подхватили 62 ребенка и двое вожатых лагеря "Сосновый бор", который находится на территории Кушвинского городского округа. У всех детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Организацией детского лагеря занимается МАУ "Солнечный".