Восьмилетний мальчик умер в школьном лагере в Башкирии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту смерти восьмилетнего мальчика в школьном лагере в Кумертау (Башкирия), сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе управления СКР по региону.

Школьнику стало плохо на спортплощадке лагеря, ему вызвали "скорую". Приехавшие медики повезли ребенка в больницу, но он умер в пути.

"Предварительно установлено, что у мальчика были проблемы со здоровьем, он страдал сердечным заболеванием", - сказал сотрудник пресс-службыСУ СКР.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.