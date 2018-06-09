Мальчик пропал на Кубани во время тренировки по ориентированию в лесу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мальчик потерялся в лесу в Крымском районе Краснодарского края во время тренировки по спортивному ориентированию, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по краю в субботу.

12-летний мальчик приехал в лагерь "Патриот Кубани" (станица Неберджаевская) вместе с тренером и группой других ребят из кружка спортивного ориентирования. Вечером 8 июня он получил компас и карту, после чего отправился в лес вместе с другими детьми для тренировки на местности в пределах 200 метров от лагеря.

В назначенное время в лагерь ребенок не вернулся. Его ищут сотрудники МЧС, МВД, представители муниципальных органов власти, привлечены казаки и волонтеры.