На Кубани нашли потерявшегося в лесу ребенка из летнего лагеря

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мальчик, заблудившийся в лесу в Крымском районе Краснодарского края, найден, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по краю

"Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и волонтеров мальчик, пропавший в лесу во время тренировки по спортивному ориентированию, обнаружен живым. После получения разрешения медиков, с учетом состояния здоровья, с мальчиком побеседуют следователи", - говорится в сообщении.

12-летний мальчик приехал в лагерь "Патриот Кубани" (станица Неберджаевская) вместе с тренером и группой других ребят из кружка спортивного ориентирования. Накануне вечером он получил компас и карту, после чего отправился в лес вместе с другими детьми для тренировки на местности в пределах 200 метров от лагеря. В назначенное время в лагерь ребенок не вернулся.

В поисках ребенка, которые велись с вечера 8 июня, были задействованы более 350 человек - сотрудники полиции, МЧС, казаки, волонтеры, применялась специальная техника.