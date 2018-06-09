Новое руководство "Роскосмоса" пересмотрит кадровый состав Центра им. Хруничева

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Новое руководство "Роскосмоса" оценивает ситуацию на ключевых предприятиях отрасли - РКК "Энергия" и Центр имени Хруничева, по итогам оценки будут приняты кадровые решения.

"Команда новых руководителей, которая формируется в "Роскосмосе", очень внимательно следит за всеми предприятиями отрасли. Особое внимание уделяется оценке ситуации на значимых головных предприятиях отрасли - в Центре имени Хруничева и РКК "Энергия". По итогам предварительной оценки, сделаны выводы о необходимости кадровых перемен на этих предприятиях", - сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.

Он сообщил, что "в Роскосмосе намерены строго следовать поручениям президента с тем, чтобы российская ракетно-космическая отрасль совершила в ближайшие годы технологический рывок".

"Для этого необходимо оптимизировать работу ключевых предприятий и повысить их эффективность. На РКК "Энергия" лежит большая ответственность, у предприятия огромный потенциал. Он будет использоваться в полной мере, однако для этого после того, как оценка деятельности будет завершена, потребуется ряд кадровых перестановок в руководстве предприятия", - сказал источник.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможной смене руководителя РКК "Энергия" Владимира Солнцева, источник сообщил, что "исключать этого нельзя, решение принимается на собрании акционеров".

Ранее сообщалось о намерении "Роскосмоса" созвать внеочередное собрание акционеров ПАО РКК "Энергия", при этом повестка собрания не уточнялась.

Между тем новый руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 6 июня анонсировал точечные кадровые изменения в руководстве предприятий ракетно-космической отрасли страны.