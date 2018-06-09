Путин обещал Тегерану поддержку Россией полноформатного участия Ирана в работе ШОС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия будет поддерживать Иран в его стремлении осуществлять полноформатное сотрудничество в рамках ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Иран давно принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества. Мы знаем ваше желание осуществлять эту работу и в полноформатном режиме. Наша позиция, позиция России вам известна, мы будем ее поддерживать", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Говоря о двусторонних отношениях России и Ирана, Путин обратил внимание на увеличение товарооборота. "Есть хорошие перспективы", - сказал президент РФ.

Рухани в свою очередь поблагодарил В.Путина за поддержку присоединения Ирана к ШОС, отметив, что это очень влиятельная структура по обеспечению безопасности.

Говоря о двусторонних отношениях с Россией, он подчеркнул, что "с каждым днем (отношения - ИФ) развиваются ".