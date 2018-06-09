Путин встретится с пятью президентами на саммите ШОС в Китае

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "На полях" саммита ШОС в Циндао у президента РФ Владимира Путина запланирована большая двусторонняя программа, в субботу он проведет двусторонние переговоры с лидерами стран, приехавшими в Китай.

Президент РФ прибыл в Китай накануне, в пятницу в Пекине у него состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

9-10 июня в Циндао состоится саммит ШОС, но его основные мероприятия пройдут в воскресенье. "Саммиты ШОС, как и другие саммиты, представляют хорошую возможность для проведения двусторонних контактов. И на этот раз мы запланировали целый ряд двусторонок", - сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Именно двусторонней тематике и будет посвящен рабочий график Путина в субботу: он проведет встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Пакистана Мумнуном Хуссейном и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Путин и Рухани

Встреча Путина и Рухани станет второй в этом году. 4 апреля они беседовали в Анкаре "на полях" саммита Россия-Турция-Иран.

В ходе нынешней встречи, сказал Ушаков, "планируется обсудить ряд вопросов региональной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также ход подготовки к пятому Каспийскому саммиту" (его проведение планируется во втором полугодии в Казахстане).

Ключевой темой встречи, по его словам, также станет укрепление торгово-экономических связей. Ушаков отметил, что по итогам первого квартала текущего года объем взаимной торговли вырос на 18,1% - до $475,7 млн.

В Кремле напомнили, что флагманский проект двустороннего инвестиционного сотрудничества - это сооружение АЭС "Бушер". "Первый блок станции функционирует стабильно. В прошлом году начаты работы на площадке под вторую очередь АЭС", - сказал помощник президента.

Трехсторонний формат: Россия-Китай-Монголия

Лидеры России, Китая и Монголии "на полях" саммита решили возобновить встречи в трехстороннем формате. "В 2017 году такой встречи не проводилось, а сейчас согласовано, что она будет проведена. В основном там экономические темы будут обсуждаться", - отметил Ушаков.

Это будет четвертая по счету встреча лидеров России, Китая, Монголии. "Ожидается, что главы государств обменяются мнениями относительно дальнейшего наращивания трехстороннего взаимодействия в различных областях, о ходе реализации дорожной карты и сотрудничества и программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай, наметят перспективы дальнейшего развития данного формата", - сказал он.

По его словам, стороны ведут активную работу по дальнейшему продвижению программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай. "На полях" трехстороннего саммита будет подписан меморандум о создании нового механизма совместного использования экономкоридора.

"На полях" саммита ШОС состоится и отдельная встреча Путина с президентом Монголии Баттулгой. "Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. Отдельное внимание планируется уделить российско-монгольскому взаимодействию в многосторонних организациях, углублению кооперации Монголии с Евразийским экономическим союзом и ШОС", - сказал помощник президента.

Россия и Пакистан

Путин и президент Пакистана Хуссейн в свою очередь обсудят вопросы противодействия террористической угрозе. По словам Ушакова, эта проблематика является одним из важнейших направлений двустороннего сотрудничества. "Россия оказывает помощь Пакистану в укреплении контртеррористического потенциала", - сказал он.

Две страны, отметил представителя Кремля, регулярно организуют совместные контртеррористические учения "Дружба" для отработки антитеррористических операций в горных условиях.

Москва и Исламабад осуществляют координацию по афганской проблематике, в том числе в рамках Московского формата консультаций и Контактной группы "ШОС-Афганистан", сказал Ушаков.

Он напомнил, что 1 мая исполнилось 70 лет установлению дипотношений между Россией и Пакистаном. Представитель Кремля подчеркнул также, что в первом квартале текущего года двусторонняя торговля показала более чем двукратный рост, превысив $300 млн.

Переговоры с президентами Узбекистана и Таджикистана

"На полях" саммита у президента РФ запланирована беседа с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. "Предполагается, что лидеры обсудят актуальные вопросы российско-узбекского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях", - сказал Ушаков.

Кроме того, Путин и Мирзиёев обсудят договоренности, которые были достигнуты во время государственного визита президента Узбекистана в Россию.

Россия и Таджикистан также ведут интенсивный диалог на высшем уровне. "Планируется, что в ходе переговоров лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. Россия и Таджикистан выступают с согласованных позиций в рамках интеграционных объединений и международных организаций - ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и ОБСЕ", - отметил Ушаков.