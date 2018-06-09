Зоозащитники сообщили о массовом убийстве животных в семье из Кузбасса

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Волонтеры зоозащитной организации "Кот и пес" в Новокузнецке (Кемеровская область) обнаружили место массового убийства собак, которых они отдавали новым владельцам по объявлениям, сообщили "Интерфаксу" представители организации.

По словам волонтеров, они передали двух собак многодетной матери из соседнего города Мыски и некоторое время проверяли их содержание. Приехав в очередной раз, они не нашли животных и позвонили женщине. Та пояснила, что собакам жарко и они закрыты в сарае. В то же время к волонтерам подошел мужчина и выгнал их с территории. Соседи рассказали волонтерам, что видели, как некоторое время назад этот мужчина уводил собак в соседнюю рощу.

"В этой роще были найдены наши собаками с перерезанными горлами. Чуть подальше нашли еще несколько собак, убитых таким же способом. Также мы не можем найти кошек, которых мы и другие жители также передавали в эту семью", - сказала собеседница агентства.

Вернувшись в Новокузнецк, волонтеры обратились в полицию, однако там им сказали, что заявление необходимо подавать по месту происшествия. По словам зоозащитников, в ближайшее время они поедут в Мыски для подачи заявления.

Агентство пока не располагает комментарием правоохранительных органов.