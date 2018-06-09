В российской версии Forbes сменился главный редактор

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Николай Усков сообщил о своем увольнении с должности главного редактора российской версии журнала Forbes.

"Друзья, сегодня Александр Федотов (владелец холдинга ACMG - ИФ) уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче "Особое мнение" на "Эхе Москвы"!", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Усков заявил, что Федотов предложил ему "расстаться по соглашению сторон" с выплатой денежной компенсации. По словам бывшего главреда российского Forbes, от денег он отказался.

В своем сообщении Усков обвинил Федотова во вмешательстве в редакционную политику, задержках с выплатой гонораров сотрудникам. Кроме того, он пообещал подать на владельца ACMG в суд.

"Никто не знает, как повернутся дела в будущем, но я призываю своих коллег в Forbes проявить стойкость и мужество, а журналистов других изданий - солидарность c командой Forbes", - заключил Усков.

В издательском доме ACMG подтвердили увольнение Ускова с 9 июня. "Данное решение обусловлено неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова на посту главного редактора, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, пункта трудового договора "о не конкуренции", - пояснил решение директор по связям с общественностью ACMG, слова которого приводятся в сообщении.

Вместо Ускова исполнять обязанности главного редактора будет Николай Мазурин. "Николай стоял у истоков российского Forbes, хорошо знаком бизнесу и является экспертом в области деловой журналистики. Также стоит отметить, что он редактор основных рейтингов Forbes, включая "200 богатейших бизнесменов России", "200 частных компаний" и "50 российских знаменитостей" - Мазурин будет отвечать за работу редакции журнала Forbes, сайта Forbes.ru и продолжит развивать коммуникации со средним и крупным бизнесом", - поясняется в сообщении.

Ранее в субботу об увольнении Ускова и назначении Мазурина исполняющим обязанности главного редактора сообщал РБК.

Усков был назначен главным редактором российской версии Forbes в январе 2016 года. До этого с 2003 по 2012 годы он работал главным редактором российской версии журнала GQ, после чего занимал должность главреда "Сноба".