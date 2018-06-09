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И.о.главреда российского Forbes пообещал сохранять независимость редакции

Есть обновление от 20:31

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - И.о главного редактора российского издания Forbes ("Форбс") Николай Мазурин сообщил, что издание строго придерживается принципов независимости и намерено продолжать это делать.

"Российская редакция Forbes строго придерживается стандартов деловой журналистики, разработанных нашими американскими коллегами. Независимость редакции - одно из основных условий нормальной работы журналистов. Forbes существует, пока редакция независима от властей, от бизнесменов, от ньюсмейкеров, от рекламодателей и от собственника", - говорится в сообщении Н.Мазурина, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

"Как только этот принцип хоть где-то нарушится, наш проект можно будет закрывать или переименовывать. Я работаю в Forbes 12 лет и дальше готов работать именно в Forbes - независимом и честном для читателей", - подчеркнул он.

Мазурин стал исполняющим обязанности редактора российского Forbes вместо отправленного в отставку Николая Ускова.

Ранее сам Усков написал в фейсбуке, что владелец холдинга ACMG Александр Федотов предложил ему "расстаться по соглашению сторон" и обвинил Федотова во вмешательстве в редакционную политику, задержках с выплатой гонораров сотрудникам. Кроме того, он пообещал подать на владельца ACMG в суд.

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Теги: Forbes, Николай Усков
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