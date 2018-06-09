Директор незаконного лагеря в Ленобласти прятал детей в лесу от проверки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора незаконного детского оздоровительного лагеря в поселке Советский Выборгского района, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры в субботу.

"Детский лагерь функционировал на территории района в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям, и контроля качества потребляемой воды", - говорится в сообщении. Кроме того, детей вывозили на водные прогулки в акваторию Финского залива и в лес, не уведомляя подразделения МЧС.

В детском учреждении отдыхали 62 ребенка - воспитанники ГБОУ "Морская школа" Московского района Санкт-Петербурга. Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, директор лагеря отправил детей в лес погулять, пытаясь скрыть следы их пребывания в учреждении. "После окончания проверки дети отправлены домой", - добавил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Кроме того, в отношении ГБОУ "Морская школа" возбуждены административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения (ч.1 ст.6.7 КоАП РФ) и о нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.20.4 КоАП РФ).