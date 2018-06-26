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В Крыму закрыт незаконный палаточный лагерь для детей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Больше полутора десятков детей из Череповца разместили в Крыму на территории работавшего без разрешения Роспотребнадзора палаточного лагеря.

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"(Власти Судака - ИФ) выявили факт несанкционированного заезда детей в село Веселое, на территорию заброшенного ООО ДОЛП "Веселый"", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополю во вторник.

Информация о планируемом открытии лагеря в Роспотребнадзор не поступала. Сотрудники ведомства выявили в палаточном лагере грубые нарушения санитарного законодательства, информацию направили в прокуратуру Судака. Кроме того, крымский Роспотребнадзор сообщил о ситуации коллегам в Вологодской области.

Отдыхающих временно разместили в пансионате в Судаке, а затем отправили назад в Вологодскую область.

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Теги: Крым, Роспотребнадзор

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