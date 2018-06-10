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Поезд столкнулся с автобусом под Орлом

Погибли три человека, еще девять пострадали

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Грузовой поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде под Орлом, есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Авария произошла на переезде на 132 км. Автобус ПАЗ с работниками культуры следовал в детский лагерь и выехал на переезд, оснащенный семафором. Водитель автобуса, предварительно, решил проскочить перед приближающимся поездом и допустил столкновение", - сказал источник.

Пострадали девять пассажиров автобуса, еще трое погибли. Детей в автобусе не было.

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Теги: Россия, Орловская область
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