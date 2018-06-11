Катамаран столкнулся с баржей на реке в Волгограде

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В акватории Волги в Волгограде прогулочный катамаран столкнулся с баржей, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи" города.

"По оперативным данным, прогулочный катамаран, на котором находилось 17 человек, столкнулся с баржей на Волге и частично затонул. По наряду скорой помощи запрос на семерых пострадавших и одного погибшего", - сказал источник.

По его словам, местонахождение еще девяти пассажиров катамарана, включая 17-летнюю школьницу, пока не установлено, ведутся поиски. На 23:46 понедельника по московскому времени спасатели не смогли найти людей на поверхности воды. На месте аварии работают спасательные катера и готовятся начать работу водолазы.

По предварительной информации, пассажиры катамарана были нетрезвы. "Предварительно, у пострадавших ставится, среди прочего, диагноз "алкогольная интоксикация". С их собственных слов, по докладу бригады, они выпивали алкогольные напитки перед поездкой. Некоторые употребляли алкоголь непосредственно на катамаране", - сказал источник.