Столкнувшийся с баржей катамаран перевозил людей без разрешения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - По предварительным данным, у владельца катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге, не было документов,включая лицензию на перевозку пассажиров. Пассажиры перевозились без билетов и бортовых списков, сообщил "Интерфаксу" в службах транспортного надзора региона.

Кроме того, на катамаране не было достаточно спасательных жилетов, а пассажиры их вовсе не надевали.

"По предварительным данным, на борту катамарана не имелось достаточного количества спасательных жилетов, а пассажиры их и вовсе не надевали", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что катамаран с пассажирами столкнулся с баржей на Волге в Волгограде. По информации агентства, один человек погиб, еще десять пропали без вести, среди пропавших есть 17-летняя школьница.

Как сообщил информированный источник, пропавшими без вести числятся не менее десяти человек. Есть информация об одном погибшем и семи спасенных. Ранее сообщалось о девяти пропавших без вести.