Катамараном, столкнувшимся на Волге с баржей, управлял экс-глава Калачевского района Волгоградской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев управлял катамараном, который столкнулся с баржей на Волге, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Дмитрий Хахалев управлял катамараном, который в понедельник столкнулся с грузовой баржей на Волге в центральном районе Волгограда. По предварительным данным, на катамаране также находилась родственница Д. Хахалева. В числе спасенных их нет", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, десять человек погибли после столкновения катамарана и баржи. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. На катамаране находилось 16 человек, пятеро спаслись. Судьба еще одного человека остается неизвестной. По данному факту Южным следственным управлением на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).