Губернатор Волгоградской области назвал количество погибших на Волге

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Десять человек погибли и один числится пропавшим в результате столкновения катамарана и баржи в Волгограде, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Бочаров.

"К сожалению, в результате поисково-спасательных работ обнаружено 10 погибших. Личности устанавливаются. Один (человек - ИФ) значится пропавшим, ведутся поиски", - сказал Бочаров.

По его словам, столкновение маломерного судна и баржи произошло в 1 км от береговой линии, в результате катамаран, в котором находились 16 человек, перевернулся.

"Три человека (пассажиры катамарана - ИФ) госпитализированы, их состояние удовлетворительное. После оказания медицинской помощи двое от госпитализации отказались", - сказал он. По словам А.Бочарова, в общей сложности в столкнувшихся на Волге судах находилось 28 человек.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 10 человек погибли, пять спасены и один числится без вести пропавшим в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде. По данному факту Южным следственным управлением на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц.