Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В России создали первый тяжелый ударный беспилотник массой более 7,5 тонн, сообщил информированный собеседник "Интерфакса".

"Беспилотник предназначен для длительных полетов, его масса - более 7,5 тонн",- сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о БПЛА "Альтиус-О". Ранее говорилось, что он весит 5 тонн.

Как сообщалось, беспилотник "Альтиус" разрабатывается ОКБ им. Симонова (Казань) при участии Группы "Кронштадт" по контракту с Минобороны РФ от 2011 года. Первый опытный образец начал летные испытания в июле 2016 года, однако в декабре они были приостановлены. Их планировалось возобновить весной-летом 2017 с учетом доработок.