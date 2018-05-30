В Бурятии со второй попытки отправили груз "Почты России" с помощью дрона

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Группа компаний "Магнетар" (разработчик и производитель дронов в РФ) в среду повторно запустила в Бурятии беспилотник с почтовым грузом, мероприятие прошло без руководства "Почты России" и главы региона Алексея Цыденова.

Очередной запуск завершился успешно - груз в целости и сохранности доставлен в запланированное место, сообщил "Интерфаксу" директор по развитию "Магнетара" Олег Блохин.

"Груз был отправлен из села Верхний Саянтуй Тарбагатайского района в село Надеино того же района. Расстояние между этими населенными пунктами по автодороге составляет порядка 70 км, время в пути - около 1 часа. Дрон это расстояние преодолел напрямую через горы за 18 минут", - сказал он.

Предварительно был запущен дрон, снимавший маршрут, по которому затем полетел беспилотник с почтовым грузом.

При этом мероприятие не посетили глава республики и генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, присутствовавшие во время первого запуска БПЛА в апреле.

Цыденов изначально планировал участвовать в повторном эксперименте. Но накануне его планы изменились.

"Вчера в ночь глава срочно вылетел на совещание в Москву", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского правительства.

Несмотря на отсутствие главы республики, организаторы запуска не стали переносить мероприятие.

Как сообщалось, в ходе тестового запуска 2 апреля беспилотник не смог доставить почтовый груз из Улан-Удэ в Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Через несколько секунд после взлета аппарат "Магнетара" ударился о стену дома и рухнул на землю.

Причиной падения беспилотника могли стать посторонние помехи, отмечал руководитель ГК "Магнетар" Андрей Нестеренко.

После неудачи в Бурятии "Почта России" заявила, что займется тестированием беспилотников самостоятельно.

"Мы теперь займемся активно этим вопросом, уже самостоятельно. Выберем и исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты, и проведя, наверно, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам нашей страны о том, как мы этот вопрос решаем в "Почте России", - говорил Подгузов.

Также в середине мая в "Почте России" сообщали, что не планируют проводить повторного запуска БПЛА с группой компаний "Магнетар".