Впавший в кому в Португалии мальчик скончался в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Двухлетний мальчик из России, который впал в кому в Португалии после ларингита, умер в Москве, сообщил его отец на странице в фейсбуке.

"Сегодня наш солнечный мальчик нас покинул. Он сражался за жизнь, как лев, даря нам надежду, но чуда, к сожалению, не произошло. Тишка, спасибо тебе", - написал мужчина.

Мальчик впал в кому 25 мая во время отдыха с родителями на острове Терсейра в Португалии. Ребенку стало плохо после перенесенного ларингита. Он потерял сознание и пережил клиническую смерть. В течение получаса его доставили в реанимацию госпиталя Hospital de Santo Espirito da Ilha Terceira, где врачи подключили малыша к аппарату искусственной вентиляции легких. Дальнейшее лечение он проходил в Морозовской больнице в Москве.