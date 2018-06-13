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Мосгорсуд проверит законность ареста экс-замглавы Минкультуры Пирумова

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Московской городской суд в среду рассмотрит жалобу защиты на арест бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. В апелляционной жалобе защита бывшего замминистра просит отменить постановление суда первой инстанции как незаконное и необоснованное. Адвокаты также настаивают на избрании чиновнику более мягкой меры пресечения.

Также в среду апелляционная инстанция рассмотрит аналогичную жалобу на арест руководителя группы компаний "Роспан" Никиты Колесникова.

Басманный суд Москвы 18 мая арестовал Пирумова и Колесникова до 16 июля в рамках уголовного дела о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж". 8 июня стало известно о заочном аресте объявленного в международный розыск бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо. Следствие предъявило фигурантам обвинение в хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.

В рамках дела Эрмитажем заявлен иск о компенсации ущерба к обвиняемым на 856 млн рублей - "в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения".

Ранее эти же фигуранты были осуждены по так называемому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября прошлого года приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, признав его виновным в хищении порядка 164 млн рублей, которые были выделены из бюджета для реставрации различных культурных объектов. Вместе с тем суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.

Мазо также получил реальный срок и был освобожден от его отбытия по аналогичным обстоятельствам.

Летом прошлого года Дорогомиловский суд приговорил Н.Колесникова к пяти годам лишения свободы условно.

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Теги: Россия, Григорий Пирумов
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