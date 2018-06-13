Москвичи бывали за границей вдвое чаще, чем остальные россияне

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Две трети москвичей бывали за границей, что вдвое превышает средний показатель по России, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

"Около трети россиян и две трети москвичей бывали за границей. При этом действующий иностранный паспорт есть у четверти граждан страны и около 56% жителей столицы. Открытую визу для въезда в другую страну в своих паспортах имеют уже гораздо меньшее число людей: 9% и 20% соответственно", - сообщили социологи.

Согласно результатам исследования, опыт пребывания в другой стране распределен между различными группами населения очень неравномерно. Разрыв между респондентами с высшим образованием и без такового - в 4 раза, между бедными и состоятельными россиянами - в 5 раз, между москвичами и жителями сельских районов - в 8 раз, сообщили в "Левада-центре".

За последние 12 месяцев основными направлениями поездок за границу, в целом, для россиян были Турция, Таиланд, Греция, Италия и Испания, для москвичей - Турция, Испания, Италия, Кипр и Таиланд.

По результатам опроса выяснилось, что удельный вес желающих уехать на постоянное жительство за границу, как в целом, по стране, так и в столице невысок и сопоставим. "Большинство россиян не хотели бы переезжать за границу на постоянное место жительства. Те, кто этого хочет, составляют сегодня порядка 15% россиян (по Москве - 17%). За последние несколько лет число желающих эмигрировать даже немного уменьшилось", - сообщают социологи.

По данным опроса, желающие уехать за границу чаще встречаются в самой молодой возрастной группе. Среди данной категории респондентов такое желание встречается в три раза чаще, чем среди опрошенных пожилого возраста. Состоятельные респонденты вдвое чаще, чем малоимущие, хотят уехать за рубеж, и такая же разница в пожеланиях между жителями столицы и небольших городов, а также жителями сельской местности.

Более четверти москвичей (26%) сообщили социологам, что среди их родственников и знакомых есть те, кто за последние 2-3 года переехал за границу на постоянное место жительство. Почти три четверти жителей столицы (73%) дали отрицательный ответ на этот вопрос.

Опрос по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения был проведен 20-24 апреля среди 1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов РФ.

Опрос в Москве проводился с 20 апреля по 3 мая по репрезентативной выборке населения города среди 512 респондентов в возрасте 18 лет и старше.