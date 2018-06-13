Совет муфтиев России поставил под сомнение легитимность ингушского муфтията

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Муфтий Ильдар Аляутдинов от имени Совета муфтиев России составил богословское заключение, подвергающее сомнению легитимность Духовного центра мусульман Ингушетии на основании его якобы оппозиционного характера властям республики.

"Затрагивая тему того, что Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров называет ДЦМ РИ (Духовный центр мусульман республики Ингушетия - ИФ) оппозиционной общественной организацией (когда официальная структура - Управление по делам религии), но при этом не предпринимает никаких попыток этот "орган" упразднить, можно сделать выводы о нежелании вносить раскол в своем народе. Это подчеркивает его политическую дальнозоркость. С точки зрения шариата ДЦМ РИ должна подчиниться руководителю субъекта, отбросив амбиции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман России.

Автор заявления отмечает, что вызывает сомнения и вопрос о легитимности главы центра Исы Хамхоева, "ведь если сам глава Ингушетии не признает его, в таком случае ДЦМ РИ выступает оппозиционной структурой и вносит разлад в общество, что с точки зрения ислама недопустимо".

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что в священный для мусульман месяц рамадан следует сторониться вынесения решений о вероотступничестве и неверии того или иного человека, имея в виду, что муфтият Ингушетии объявил об отлучении главы республики от мусульманской общины.

"На самом деле муфтий Ингушетии не отлучал главу республики от ислама, а вот глава республики, напротив, неоднократно требовал ликвидировать местный муфтият", - заявил по этому поводу известный исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев.

Он также выразил недоумение тем, что в богословском заключении Совета муфтиев "выведена зависимость легитимности мусульманского духовного лидера от настроения главы региона".

"Это вне всякого сомнения прорыв в богословии, который, правда, может ударить по позициям самого Совета муфтиев, ведь далеко не у всех региональных муфтиев этой организации хорошие отношения с властями", - заметил эксперт, указав, что "теперь в целом ряде субъектов России их на полном основании могут объявить нелегитимными".

Как сообщалось, 27 мая ДЦМ РИ по итогам встречи с имамами мечетей и старейшин населенных пунктов распространил заявление об отлучении руководителя региона Евкурова от мусульманской общины региона за якобы дискриминацию по отношению к духовенству. Одной из основных причин принятия такого решения послужило изъятие у муфтията земельного участка, выделенного под строительство соборной мечети в Магасе, и его передача в муниципальную собственность города.

В свою очередь Евкуров обратился к ДЦМ РИ с призывом проявлять сдержанность и миролюбие в священный месяц Рамадан.