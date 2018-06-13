Причиной кишечной инфекции в севастопольском лагере стал золотистый стафилококк

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке детского оздоровительного центра "Ласпи" в Севастополе стали причиной массового заболевания. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Причинами возникновения очага послужили несоблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока, нарушение технологии приготовления пищи и технологии мытья посуды, что подтверждается удельным весом нестандартных проб на пищеблоке", - говорится в сообщении.

"Кроме того, после открытия "Ласпи" произошла частичная смена персонала пищеблока, и у части работников при обследовании выделен St. Aureus (золотистый стафилококк - ИФ)", - отмечает пресс-служба.

Деятельность оздоровительного центра приостановлена.

"Территориальным отделом по Севастополю начато административное производство в отношении виновных", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 21 человек - дети и несколько вожатых - были госпитализированы в инфекционную больницу Севастополя на прошлой неделе с симптомами острой кишечной инфекции.