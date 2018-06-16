Более 20 человек были госпитализированы в Якутии с подозрением на сальмонеллез

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Верхневилюйскую районную больницу с подозрением на сальмонеллез были госпитализированы 21 человек из села Хоро, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая.

"Активных обращений с жалобами на отравление было всего три, но учитывая серьезность ситуации, медики сделали подворовый обход и профилактически госпитализировали всех, у кого было подозрение на отравление", - отметила Вербицкая.

По ее словам, инцидент произошел в четверг, в настоящее время все пострадавшие находятся в инфекционном отделении, их состояние оценивается как ближе к удовлетворительному.

Минздрав Якутии не располагает сведениями, что могло послужить причиной отравления людей.