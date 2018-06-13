В Симферополе произошли перебои с электроснабжением и мобильной связью

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Отключение электричества и частично мобильной связи произошло в среду днем в Симферополе, передает корреспондент "Интерфакса".

По свидетельству местных жителей, света нет в разных районах крымской столицы, в том числе, в центре и в спальных районах. Неработающие светофоры вызвали пробки.

Жители города жалуются на проблемы с мобильной связью.

По данным пользователей соцсетей, света нет в Симферопольском районе и Севастополе.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.