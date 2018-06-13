Обесточен весь Крым

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Территория республики Крым и Севастополя отключена от энергоснабжения, причина устанавливается, сообщила пресс-служба севастопольского правительства.

"Уже известно, что отключение электроэнергии произошло за пределами Севастополя", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что отключение электричества и частично мобильной связи произошло в среду днем в Симферополе. По свидетельству местных жителей, света нет в разных районах крымской столицы, в том числе, в центре и в спальных районах. По данным пользователей соцсетей, света нет в Симферопольском районе и Севастополе.