Объявлен новый состав администрации президента

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Указом президента РФ Антон Вайно вновь назначен руководителем администрации Кремля. Соответствующий документ от 13 июня опубликован на сайте Кремля.

Также на своих постах остались два первых заместителя руководителя президентской администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко. Другим указом заместителями руководителя администрации Кремля снова назначены Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов.

Дмитрий Песков также переназначен заместителем руководителя администрации президента - пресс-секретарем президента. Руководитель протокола президента Владислав Китаев сохранил свой пост.

Посты помощников президента сохранили Игорь Левитин, Андрей Фурсенко, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов и Владислав Сурков. Лариса Брычева сохранила пост помощника президента - начальника Государственно-правового управления Кремля.

Вместе с тем Владимир Кожин освобожден от должности помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества. Также от должности помощника президента освобожден Евгений Школов, который ранее курировал антикоррупционную проблематику. Сергей Григорьев и Герман Клименко освобождены от должностей советника президента.

Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Вениамин Яковлев и Владимир Толстой вновь назначен советником президента РФ. На посту советника президента остался Михаил Федотов, ранее занимавший должность советника президента - председателя совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Кроме того, Путин переназначил Артура Муравьева, который вновь стал полномочным представителем президента в Совете Федерации, и Гарри Минха - полпреда президента в Госдуме. Пост полпреда президента в Конституционном суде сохранил Михаил Кротов.

Новые назначения

Помощником президента - начальником контрольного управления Кремля назначен Дмитрий Шальков. Он сменил на этом посту Константина Чуйченко, который возглавил аппарат правительства России.

Новым помощником главы государства стал Анатолий Серышев. До настоящего времени Серышев занимал пост заместителя руководителя ФТС, на который он был назначен распоряжением правительства в конце 2016 года. Перед этим Серышев являлся начальником управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Карелия.