Герман Клименко освобожден от должности советника президента по интернету

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Герман Клименко освобожден от должности советника президента РФ, следует из текста указа, опубликованного на сайте Кремля.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Клименко сообщил "Интерфаксу", что продолжит работать над развитием цифровой медицины в России и за пределами администрации президента.

Пост советника президента РФ по развитию интернета он занимал с 4 января 2016 года.

Эту должность президент РФ Владимир Путин предложил Клименко 22 декабря 2015 года во время общения с руководителями IT-компаний в рамках форума "Интернет-экономика 2015".

Путин предложил выбрать человека, который понимает проблемы и тенденции развития отрасли для будущего внедрения идей в регионах, администрации президента и в правительстве. Помимо вопросов развития интернета в РФ, в сферу ответственности Клименко входило продвижение инициатив в отраслях, связанных с интернетом, таких как образование, финансы, торговля и медицина.

С 2015 по 2017 год Клименко занимал должность председателя правления "Института развития интернета" (ИРИ). Он также является владельцем портала LiveInternet и основателем новостного агрегатора Mediametrics.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что маловероятно, чтобы Клименко был переназначен на пост после инаугурации Владимира Путина 7 мая. "Клименко так и не смог встроиться в структуру администрации президента", - приводит издание слова одного из собеседников.

Отмечалось, что с момента назначения в АП Клименко встречался с Путиным лично только однажды, и публично об этой встрече не сообщалось.