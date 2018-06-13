Новыми помощниками президента РФ стали Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил своим новым помощником Анатолия Серышева.
Ранее Серышев занимал пост главы УФСБ по Карелии.
Кроме того, Путин назначил своим помощником - начальником контрольного управления Кремля Дмитрия Шалькова. Он сменил на этом посту Константина Чуйченко, который возглавил аппарат правительства России.
Лариса Брычева сохранила пост помощника президента - начальника Государственно-правового управления Кремля. Также помощниками президента остались Андрей Белоусов, Игорь Левитин, Юрий Ушаков и Владислав Сурков.
Соответствующие указы президента опубликованы на сайте Кремля.