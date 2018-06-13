Новыми помощниками президента РФ стали Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков

Следствие считает, что владелец пристани не запретил выходить в акваторию Волги катамарану с пьяным капитаном Подробнее

В рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станции

ФГУП рискует понести финансовые потери, кроме того, снижение с 2019 года лимита до 200 евро в месяц может привести к проблемам на таможне Подробнее

Почти все чиновники сохранили свои посты Подробнее

Севастополь также отключен от энергоснабжения, заявили местные власти Подробнее

12 июня 16:16

СК возложил на владельца катамарана ответственность за гибель людей на Волге

Как отметили следователи, управлявший судном его хозяин полностью проигнорировал предупреждающие сигналы с баржи, с которой впоследствии столкнулся Подробнее

12 июня 14:08

Капитан затонувшего на Волге катамарана был пьян

По данным Ространснадзора, столкнувшийся с баржей на Волге катамаран не имел разрешения на перевозку пассажиров Подробнее

12 июня 09:44

Число жертв столкновения катамарана с баржей на Волге увеличилось до 11

Спасатели нашли тело последней из пропавших без вести Подробнее

12 июня 02:01

Источник сообщил о гибели десяти человек в столкновении судов на Волге

Пятеро человек смогли спастись Подробнее

11 июня 14:13

Иван Ургант не подтвердил получение им израильского гражданства

Сообщения о том, что телеведущий репатриировался с женой и детьми, были сегодня растиражированы СМИ Подробнее

9 июня 15:51

Главный редактор российской версии Forbes уволен