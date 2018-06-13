В Думу внесли законопроект, ограничивающий разрешение на проживание в РФ иностранцев

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, ограничивающий получение иностранцем разрешения на временное проживание в РФ, сообщил сайт нижней палаты.

Законопроект направлен на исключение случаев злоупотребления иностранными гражданами правом на временное проживание без учета квоты и снижение количества фактов регистрации фиктивных браков, говорится в пояснительной записке к документу.

Определяется, что при заключении брака иностранный гражданин на территории РФ вне квоты разрешение на временное проживание может получить только в том регионе, где живет его супруг или супруга.

Такое же региональное ограничение вводится и по отношению к иностранцу, признанному недееспособным и имеющему недееспособных детей - граждан РФ, а также для иностранца, если в российском гражданстве состоит его нетрудоспособный родитель.

Таким образом, разрешение на временное проживание в РФ вне квоты могут получить соответственно родители и дети только в том регионе, где проживают их дети и родители.

Это ограничение предлагается не распространять на иностранцев, которые являются участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников. Это не коснется и членов семьи участников этой программы.