В Думу внесен законопроект о миграционной амнистии украинских беженцев

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект "О миграционной амнистии" беженцев из Украины, которые находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства, сообщает в понедельник сайт нижней палаты парламента.

Документ внесен первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.

"Законопроект предусматривает вывод из тени и легализацию находящихся на территории России временных беженцев из Украины путем "миграционной амнистии": указывается, что гражданин Украины, "просрочивший срок своего пребывания на территории РФ, вправе в течение 180 суток со дня вступления в силу настоящего федерального закона (данного законопроекта - ИФ) продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время беженцы из Украины могут приезжать в Россию на три месяца в течение полугода, затем, чтобы снова въехать на три месяца в Россию, они должны выехать на Украину и затем вернуться в Россию. Таким образом, законопроект разрешает украинцам продлевать свое пребывание в РФ на следующие 90 дней (три месяца) без необходимости выезда на Украину.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить беженцам из Украины, которые узаконили свое пребывание в РФ, получить вид на жительство без промежуточной стадии - разрешения на временное проживание. После этого они будут иметь право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, говорится в пояснительной записке. Вид на жительство гражданину Украины предлагается выдавать на три года с правом продления.

Также украинцам предлагается выдавать российское гражданство в упрощенном порядке. При этом от них не потребуется подтверждать свое материальное обеспечение, а также сдавать экзамен по русскому языку. Отказ от гражданства Украины предлагается разрешить оформлять в заявительном порядке.

Возможность в упрощенном порядке получить российское гражданство предлагается распространить и на тех граждан Украины, которые постоянно проживали до 18 марта 2014 года на территории Крыма, если они вернулись в республику для постоянного проживания, говорится в пояснительной записке.

В ходе "прямой линии" 7 июня к президенту РФ Владимиру Путину обратилась гражданка Украины Ирина, которая родилась в Одессе, вышла замуж за сирийца и жила в Алеппо, где помогала российским военным. Она пострадала в результате атаки боевиков и проходит лечение в Санкт-Петербурге. Ей нужны протезы, но получить их могут только граждане РФ. Также без российского гражданства она не может пригласить в Россию мужа и детей, которые являются гражданами Сирии. Ирина попросила президента РФ помочь ей получить российский паспорт. Путин в ответ подчеркнул, что те, кто является частью большого русского мира, обязательно должны иметь возможность получить гражданство.