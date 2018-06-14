В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Красный крест выплатил семьям погибших при пожаре в "Зимней вишне" почти 70 млн рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Кемеровское отделение Российского Красного креста опубликовало отчет об оказанной помощи родственникам погибших на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", согласно которому пострадавшие получили по 1,15 млн рублей.

"На расчетный счет поступило, в общей сложности, от юридических лиц и физических лиц 161 млн 991 тыс. рублей. Из них уже израсходовано 68 млн 491 тыс. рублей: для членов семей погибших по 1,15 млн рублей за каждого погибшего при пожаре; для 14 граждан приобретены путевки на санаторно-курортное лечение и оплачен проезд в обе стороны", - говорится в сообщении.

Прощание с погибшими в Кемерове

Уточняется, что выплаты были произведены в конце мая - начале июня, а курортное лечение будет проходить в Сочи, Ялте, Кисловодске и Минеральных водах. Планируется покупка еще почти 40 путевок на курорты и билетов для проезда к месту отдыха.

Кроме того, для одного ветерана ВОВ, который потерял на пожаре дочь, приобретен телевизор и средства реабилитации: функциональная кровать, противопролежневый матрац, инвалидное кресло для прогулок.

Как сообщалось, в конце апреля власти выплатили всем родственникам погибших в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово и тем, кто пострадал, компенсацию на общую сумму в 318 млн рублей. Деньги были перечислены из федерального и областного бюджетов, а также средств собственника здания.

Кроме того, в начале июня в Совет народных депутатов Кемеровской области внес поправки в бюджет региона, согласно которым для дополнительной единовременной материальной помощи каждому члену семьи погибшего в результате пожара, а также получившим вред здоровью тяжелой или средней тяжести включены бюджетные ассигнования в сумме 194 млн рублей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. Трагедия унесла жизни 60 человек, большая часть из которых - дети.

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Теги: Красный крест, Кемерово, Зимняя вишня
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