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"Ми-2" аварийно приземлился в Красноярском крае

Есть обновление от 09:48

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в четверг.

"В 09:55 (05:55 по Москве) поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-2 в Таймырском муниципальном районе. На место аварийной посадки с аэропорта "Алыкель" направлен борт Ми-8 от Сибирского авиационного поисково-спасательного центра", - говорится в пресс-релизе.

При этом пресс-служба не уточняет, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

К настоящему времени борт с тремя членами экипажа и тремя спасателями прибыл к месту инцидента.

ЧП произошло недалеко от поселка Факел, сообщили источник в экстренных службах региона.

По данным собеседника агентства, посадка произошла в 05:23 по Москве, на борту находились два члена экипажа и пять пассажиров.

"Никто не пострадал, вертолет при посадке частично разрушен", - сказал он.

По предварительным данным, вертолет принадлежит компании "Аэрогео".

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Теги: Ми-2, Красноярский край
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