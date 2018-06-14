"Ми-2" аварийно приземлился в Красноярском крае

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в четверг.

"В 09:55 (05:55 по Москве) поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-2 в Таймырском муниципальном районе. На место аварийной посадки с аэропорта "Алыкель" направлен борт Ми-8 от Сибирского авиационного поисково-спасательного центра", - говорится в пресс-релизе.

При этом пресс-служба не уточняет, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

К настоящему времени борт с тремя членами экипажа и тремя спасателями прибыл к месту инцидента.

ЧП произошло недалеко от поселка Факел, сообщили источник в экстренных службах региона.

По данным собеседника агентства, посадка произошла в 05:23 по Москве, на борту находились два члена экипажа и пять пассажиров.

"Никто не пострадал, вертолет при посадке частично разрушен", - сказал он.

По предварительным данным, вертолет принадлежит компании "Аэрогео".