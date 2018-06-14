Предварительной причиной ЧП с Ми-2 на Таймыре назвали техническую неисправность

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Техническая неисправность, по предварительным данным, стала причиной аварийной посадки вертолета Ми-2 в Красноярском крае. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в Норильской транспортной прокуратуре в четверг.

"Вертолет направлялся из поселка Тухард (близ Ванкорской группы месторождений) к Факелу. Предварительной причиной инцидента стала технеисправность", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что борт совершал коммерческий рейс по облету территории вдоль газопровода.

Разработкой Ванкорской группы месторождений занимается НК "Роснефть". В пресс-службе "Роснефти" "Интерфаксу" сообщили, что вертолет не имеет отношения к компании.

"Не мы заказывали перевозку, летели не наши сотрудники", - сказал сотрудник пресс-службы.

В прокуратуре добавили, что по их данным, на борту вертолета находились один пилот и пять пассажиров.

Ранее сообщалось об аварийной посадке вертолета Ми-2 компании "Аэрогео" в Таймырском муниципальном районе Красноярского края. Приводилась информация о том, что в вертолете находятся два члена экипажа и пять пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал, вертолет получил повреждения.