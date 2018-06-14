Неделю бродивший по тайге нефтяник госпитализирован

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Медики приняли решение о госпитализации 25-летнего сотрудника ООО "Норд Империал" (структура индийской ONGC), который ушел с территории нефтяного месторождения и неделю провел в тайге, сообщили в четверг агентству "Интерфакс" в компании.

"Сейчас он госпитализирован в Каргасокскую районную больницу, у него серьезное обезвоживание, но видимых повреждений нет. Мы сможем узнать подробности того, как он выжил, как только он будет чувствовать себя лучше", - сказал представитель "Норд Империал".

Как сообщалось, 6 июня сотрудник компании вышел с территории месторождения "Двойное" в Томской области и не вернулся. Мужчину искали свыше 80 человек с применением вертолета Ми-8 и беспилотников, общая площадь обследованных районов составила порядка 20 кв.км.

Вечером 13 июня нефтяник самостоятельно вышел к месторождению.