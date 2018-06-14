Во Владивостоке штаб Навального провел одиночные пикеты против высоких цен на бензин

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Активисты штаба оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке провели одиночные пикеты, протестуя против роста цен на бензин, сообщается на странице штаба в соцсетях.

"Наш штаб провел серию одиночных пикетов у заправок против подорожания бензина", - говорится в сообщении.

Участники акции держали в руках плакаты с призывами снизить цены на автомобильное топливо.

В настоящее время литр бензина Аи-92 на АЗС во Владивостоке стоит около 42-х рублей, 95-го, - примерно, на рубль дороже, Аи-98 - около 49 рублей, литр дизельного топлива - около 45 рублей.