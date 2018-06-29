Координатор штаба Навального во Владивостоке арестован на восемь суток

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Суд признал координатора штаба Навального во Владивостоке Владимира Дубовского виновным в распространении экстремистских материалов и назначил ему наказание в виде административного ареста, сообщается в пятницу на странице штаба в соцсети.

В постановлении Первореченского районного суда Владивостока, фотография которого есть на странице, говорится, что Дубовский разместил на своей странице в соцсети "Вконтакте" песню группы "Аргентина", которая внесена в федеральный список экстремистских материалов.

В свою очередь Дубовский в суде заявил, что не размещал эту песню на своей странице и полагает, что аудиозапись могли разместить неизвестные, имевшие доступ к его странице.

"Суд признал В.Дубовского виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток с отбыванием наказания в ИВС УМВД по Владивостоку", - говорится в документе.

Как сообщалось, Дубовского в среду задержали на выходе из спецприемника в приморском городе Артеме, где он отбыл 15 суток административного ареста за неповиновение сотруднику полиции.

Этому предшествовали события 12 июня, когда сотрудники полиции задержали председателя "Открытой России" Андрея Пивоварова и еще четверых активистов, в том числе Дубовского, на открытии регионального отделения движения во Владивостоке. Как сообщил Пивоваров "Интерфаксу", задержания проводились с применением силы, нескольким активистам потребовалась медицинская помощь - они получили сильные ушибы и травмы. Причиной задержаний сотрудники полиции называли поступившую информацию о возможном правонарушении.