Самыми дружественными странами россияне назвали Белоруссию, Китай и Казахстан

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Почти половина россиян (49% опрошенных) считает Белоруссию самым близким союзником, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

В "пятерку" наиболее дружественных стран, по данным опроса, также вошли Китай (40% респондентов), Казахстан (32%), Сирия (21%) и Индия (19%).

Еще 11% участников опроса наиболее дружественным для РФ государством назвали Армению и столько же Кубу и Узбекистан.

Что касается "пятерки" наиболее недружественных Москве стран, то, по результатам исследования, список возглавляют США (78% респондентов). На втором месте - Украина (49%). Далее идут Великобритания (38%), Латвия (26%) и Польша (24%).

В следующую "пятерку" недружественных стран, как показывают результаты опроса, вошли Литва (23%), Германия (17%), Эстония (15%) и Грузия и Франция, на которых указали по8 % опрошенных.

Опрос был проведен 24-30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.