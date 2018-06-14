Путин расширил полномочия Сергея Кириенко

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин расширил полномочия первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

В пятницу Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента.

Согласно документу, теперь Кириенко будет руководить работой управлений по обеспечению деятельности Госсовета и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Кроме того, в сфере обязанностей Кириенко останется руководство управлениями президента по внутренней политике и по общественным проектам.

Накануне Кириенко и Алексей Громов были переназначены на посты первых заместителей руководителя президентской администрации.