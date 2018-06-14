Суд арестовал акции группы "Сумма" по делу о мошенничестве

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы наложил обеспечительный арест на акции группы "Сумма" в рамках уголовного дела в отношении совладельцев холдинга Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в ряде тяжких преступлений.

"Судом наложен арест на акции, собственником которых является холдинговая группа компаний "Сумма" (ООО "Группа Сумма")", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Она пояснила, что обеспечительные меры были наложены судом еще 28 апреля.

"Данное постановление обжаловано и сегодня в Мосгорсуде состоится рассмотрение данной жалобы", - сказала она.

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении 2,5 млрд рублей, а также а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова, которому вменяется хищение почти 669 млн рублей и участии в преступном сообществе.

Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия.