Суд в Москве арестовал акции тринадцати принадлежащих "Сумме" компаний

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы наложил арест на акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма", по уголовному делу совладельцев холдинга Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

"Районным судом наложен арест на акции компаний, собственником которых, как считает следствие, является группа "Сумма" ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, арест распространяется в том числе и на региональные компании.

Ранее в четверг пресс-секретарь Преображенского суда Москвы суда Александра Савельева сообщила "Интерфаксу", что 28 апреля по ходатайству следствия был "наложен арест на акции, собственником которых является холдинговая группа компаний "Сумма" (ООО "Группа Сумма")". Постановление было обжаловано и в четверг в Мосгорсуде состоится рассмотрение данной жалобы.

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении 2,5 млрд рублей, а также гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова, которому вменяется хищение почти 669 млн рублей и участие в преступном сообществе.

Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).